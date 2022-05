Victoria De Angelis posa ancora nuda: con i fiori colorati su seno e parti intime è icona libera Victoria De Angelis dei Maneskin è tornata a provocare i fan. Ha sfidato la censura di Instagram posando ancora una volta nuda, a coprirla solo dei fiori colorati piazzati ad hoc su seno e parti intime.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero magico della loro vita: è da oltre un anno che stanno girando il mondo intero con la musica e, al di là delle hit che scalano le classifiche e che li hanno resi veri e proprie rockstar, sono diventati anche delle icone fashion. Victoria De Angelis è l'unica donna della band e fin dal primo momento ha dato prova di avere grinta e personalità da vendere. È in assoluto lei la più audace del gruppo e sui social ama provocare i fan tra selfie in topless e foto nuda. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, dimostrando di essere una donna libera che non ha paura dei tabù o delle censure social: ecco come ha posato.

Victoria De Angelis nuda tra i fiori

L'avevamo lasciata in topless poco prima della sfilata Gucci, alla quale ha partecipato con un tailleur tartan coordinato ai look del resto della band, e oggi ritroviamo Victoria sui social in una versione davvero super audace. La bassista ha posato completamente nuda sullo sfondo di una parete ricoperta di fiori colorati e nella didascalia ha scritto con ironia: "Ti porto i fiori". Non indossa reggiseno e slip ma ha evitato la censura con dei gerani sulle parti intime e dei tulipani sui capezzoli. Certo, ha lasciato davvero poco spazio all'immaginazione ma la cosa certa è che non ha infranto le regole imposte da Instagram in fatto di nudità. L'unico accessorio che ha sfoggiato? Un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva.

Victoria dei Maneskin è icona di libertà

Victoria dei Maneskin non ha mai avuto problemi con la nudità e lo ha dimostrato fin dalle sue prime volte sul palco con la band, dove ha osato con naturalezza tra tutine effetto nude e copricapezzoli a forma di stella. È però sui social che ha sempre dato il meglio di lei in fatto di provocazione, mettendo più volte in mostra i capezzoli (anche se coperti da emoticon originali). Così facendo ha dato prova di essere un'icona contemporanea, una donna che non ha paura di ribellarsi ai tabù e alle convenzioni, che vuole esprimere con naturalezza e spontaneità tutta la sua audacia. Perché la bassista piace così tanto? Non solo vanta una bellezza mozzafiato, ma è anche il simbolo di una generazione libera.