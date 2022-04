Victoria De Angelis in topless: la bassista dei Maneskin posa senza trucco col fiore sul capezzolo Victoria De Angelis dei Maneskin è tornata a infiammare i social: in un album di foto realizzato a Los Angeles ha posato in topless e senza trucco. Come ha evitato la censura? Coprendosi il capezzolo con un fiorellino.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera: dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision nel 2021, hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali, girando il mondo con le loro hit. Ora da diversi mesi sono a Los Angeles per realizzare il nuovo album e sui social documentano la loro quotidianità fatta di eventi rock e divertenti momenti passati fianco a fianco. Ad attirare l'attenzione dei media nelle ultime ore è stata la bassista Victoria De Angelis, che è tornata a posare senza trucco e in topless, sfidando così la censura di Instagram con un semplice fiorellino sul capezzolo: ecco gli scatti che hanno lasciato senza parole i fan.

Victoria De Angelis e il rapporto con la nudità

Victoria De Angelis è una donna libera e non perde occasione per dimostrarlo con i suoi audaci scatti in topless. A differenza delle star del suo calibro non ha paura di mostrarsi al naturale e senza filtri, anzi, ama i selfie realizzati tra le lenzuola al risveglio, quando è ancora nuda e completamente struccata. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, anche se ha mixato le foto senza veli con alcune immagini che hanno documentato la sua quotidianità a Los Angeles. Ancora un volta, dunque, la bassista de Maneskin ha dimostrato di non considerare la nudità un tabù ma qualcosa di assolutamente naturale che non deve essere più nascosta con imbarazzo.

Il selfie di Victoria sfida la censura

Dopo essersi immortalata in primo piano senza trucco al risveglio, Victoria dei Maneskin ha infiammato i social con uno scatto in topless. Si è fotografata a mezzo busto tra le lenzuola, è completamente nuda ma si copre i capezzoli da un lato con i lunghi capelli biondi, dall'altro con l'emoji di un fiorellino celeste e giallo. Così facendo è riuscita a evitare la censura di Instagram, che di solito rimuove tutte le immagini che mostrano anche solo parzialmente un nudo femminile. Nonostante l'assenza i filtri e di make-up, la bassista è meravigliosa, a prova del fatto che non ha assolutamente bisogno di artifici per incantare il pubblico col suo splendore.