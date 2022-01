Victoria De Angelis nuda e spettinata: la bassista dei Maneskin provoca con le foto tra le lenzuola Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ama provocare i fan e nelle ultime ore lo ha fatto ancora. Ha posato completamente nuda tra le lenzuola, rivelando un tatuaggio sul braccio e un’inedita chioma spettinata.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono la band più amata e richiesta del momento: dopo aver vinto Sanremo e l'Eurovision 2021, hanno cominciato a spopolare in tutto il mondo. Hanno conquistato le classifiche americane, sono diventati icone di stile genderless, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones e sono entrati nella line-up del prossimo Festival di Coachella. Come se non bastasse, di recente hanno annunciato che torneranno sul palco dell'Ariston nelle vesti di ospiti speciali. Insomma, le quattro giovani rockstar stanno vivendo un momento d'oro. La bassista Victoria De Angelis, l'unica donna della band, ha pensato bene di celebrare questi traguardi con una serie di foto senza veli.

I selfie senza veli di Victoria dei Maneskin

Al motto di "Ho bisogno di dormire?", Victoria dei Maneskin si è scattata una serie di selfie ad alto carico sensuale. La bassista si è immortalata poco dopo essersi svegliata, con capelli spettinati e il trucco sfatto e sbavato. Non indossa nulla, a coprirla ci sono solo le lenzuola bianche che però lasciano in bella mostra il tatuaggio che ha sulla parte interna del braccio. Sarà perché in questo periodo è continuamente in viaggio in giro per il mondo o perché semplicemente ha fatto serata, ma la cosa certa è che Victoria non appare troppo riposata: in questa versione "rockstar maledetta" è però ancora più meravigliosa.

Il selfie al risveglio di Victoria dei Maneskin

Victoria De Angelis è icona di bellezza libera e ribelle

Non è la prima volta che Victoria De Angelis posa in versione tanto audace, negli ultimi tempi ha dato prova di essere la regina delle provocazioni tra scatti in topless, copricapezzoli di pelle e top trasparenti. La bassista dei Maneskin non ha paura della censura e non perde occasione per dimostrarlo sui social. Non è solo icona di bellezza e di stile, è un'artista che combatte i tabù e le tradizionali regole di dress code con la freschezza dei suoi 21 anni. Insomma, Victoria e il suo stile ribelle sono un simbolo di libertà: al prossimo Sanremo riuscirà ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé?