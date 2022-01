Maneskin, Victoria provoca in bikini: su slip e reggiseno Padre, Figlio e Spirito Santo ‘Padre, Figlio, Spirito Santo’ si legge su slip e reggiseno di Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin ha indossato un bikini ispirato alla Trinità.

A cura di Giusy Dente

Sono la band del momento: i Maneskin. La vittoria a X-Factor è stata solo l'inizio per loro, che da quando hanno vinto Sanremo 2021 hanno letteralmente monopolizzato l'attenzione, in Italia e non solo. I componenti della band, infatti, sono riusciti a imporsi al di fuori dei confini nazionali, ottenendo consensi di pubblico e critica anche negli USA. Lì ormai sono di casa: Damiano, Thomas, Ethan e Victoria hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, sono stati ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon, si sono esibiti all'iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles e ad aprile saranno al Coachella in California. In tutte queste occasioni si è parlato di loro per il talento musicale, ma anche per la grande presenza scenica. I loro look fanno sempre discutere.

I Maneskin provocano coi loro look

I Maneskin sono provocanti, eccentrici e per nulla disposti ad omologarsi: l'unicità è la chiave del loro successo, fatto di talento ed energia. I loro look parlano di ribellione, autodeterminazione e libertà e in ogni singola esibizione non hanno mai mancato di sperimentare e osare. Gli outfit della band sono spesso coordinati (per esempio le colorate tutine a stelle e strisce) caratterizzati sempre da uno stile genderless. Dietro ci sono le sapienti mani dello stylist Nicolò Cerioni. Damiano è solito salire sul palco truccato, coi corsetti, coi body; lo abbiamo visto con i tacchi e con la minigonna, vestito di pizzo e di paillettes. Questo perché rifiuta le convenzioni e davanti alle critiche e al giudizio altrui mette unicamente il proprio sentire, il proprio gusto personale, senza bisogno di etichette. E come lui anche il resto della band.

I Maneskin in Gucci

Lo stile di Victoria De Angelis

Victoria ha un'indole da rockstar che da quando è nella band ha trovato la sua massima espressione, nella forma più libera possibile. Non è sempre stato così. La 21enne ha raccontato che in passato subiva molto di più il peso delle aspettative altrui, il giudizio delle persone: non riusciva a essere pienamente se stessa, come avrebbe realmente voluto. Amava gli indumenti maschili, i look da skater, gli outfit sportivi: insomma, non era perfettamente aderente agli stereotipi ‘femminili' e questo la faceva sentire a disagio, ingiustamente. Poi è riuscita a mettersi tutto questo alle spalle e con i Maneskin non si sente più sbagliata. La bassista durante un concerto a Vienna ha suonato a seno scoperto, sfidando la censura. Ha riproposto un look simile anche al Saturday Night Live.

L'ultimo look di Victoria

C'è grande curiosità in merito alla partecipazione della band (stavolta in qualità di super ospiti) all'imminente Festival di Sanremo, nella serata di apertura. Con cosa stupiranno il pubblico della kermesse? Ancora prima di salire sul palco, Victoria ha già sfoggiato un look provocatorio, in perfetto stile Maneskin. L'ultima foto condivisa sui social la vede distesa su un divano in costume, ha un crocifisso al collo e sui due pezzi del bikini si legge: "Padre, Figlio, Spirito Santo".

Per chi volesse replicare il look di Victoria, il suo è il ‘Bikini della Santa Trinità‘: costa 90 euro ed è in vendita online sul sito di Praying, fondato nel 2020 da Alex Haddad e Skylar Newman. Il marchio vende accessori e abbigliamento con slogan ironici e provocatori che riprendono anche figure religiose e preghiere. Non poteva non esserci anche Victoria, tra i loro fan.