I Maneskin al Saturday Night Live: Victoria “censura” i capezzoli sotto il top a rete trasparente Questa sera i Maneskin saranno ospiti al Saturday Night Live, in diretta da New York. Victoria ha scelto un look audace che è un grido di libertà: un top a rete bianco senza reggiseno, con copricapezzoli a forma di X.

A cura di Giusy Dente

Si prospetta un sabato sera davvero interessante per i Maneskin, che stanno per aggiungere un altro traguardo importante alla loro carriera sempre più costellata di successi. La band questa sera sarà ospite del Saturday Night Live condotto da Will Forte: lo show andrà in onda in diretta da New York. Ormai l'America per i quattro è una sorta di seconda casa. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas (vestiti coordinati con tutine a stelle e strisce), sono stati ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon (tutti con outfit genderless in pizzo e paillettes), più di recente si sono esibiti all'iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles (nuovamente con le stelle e strisce nel look del frontman) e saranno al Coachella il prossimo aprile. Ma i Maneskin non dimenticano le loro origini e dove tutto è cominciato: difatti saranno i super ospiti della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2022. Indimenticabile la loro vittoria nell'edizione 2021, dove si sono imposti per talento e per look.

Lo stile di Victoria

Victoria, così come gli altri membri della band, ha sempre avuto una certa indole da rockstar. Eppure il suo rapporto con l'abbigliamento e col proprio corpo non è sempre stato sereno e disinibito come oggi. La bassista dei Maneskin ha raccontato che da piccola subiva molto il peso degli stereotipi sociali. Lei amava gli indumenti maschili, adorava vestire in modo sportivo, indossare look da skater, portare i capelli corti. Si rendeva conto, però, che questo contrastava con le scelte che gli altri si aspettavano da lei. Crescendo ha scelto di non dar peso a quelle aspettative malsane, preferendo dare libera espressione ai propri gusti e alle proprie preferenze. Sicuramente l'avventura con la band l'ha aiutata molto in questo processo di autodeterminazione.

Victoria al Saturday Night Live

Durante un'esibizione a Vienna, Victoria è salita sul palco a seno scoperto, indossando un top a rete senza reggiseno sotto. Con questo gesto la musicista ha voluto ribadire l'importanza dell'uguaglianza e della libertà: se Damiano può esibirsi mostrando i capezzoli, perché lei non può fare altrettanto? La rivoluzione di stile della band è tutta incentrata sul genderless, su un'idea di abbattimento di stereotipi che rischiano di diventare gabbie, impedimenti in una sana espressione di sé e in un processo di crescita davvero aderente al proprio sentire. Loro hanno scelto di essere liberi: ecco perché Damiano è solito indossare capi genderless: gonne, body, tacchi altri, corsetti, calze a rete. Lo abbiamo visto con ogni tipo di indumento e si sente perfettamente a proprio agio in ciascuno di essi.

Lo stesso top a rete senza reggiseno e con capezzoli "censurati" con delle X Victoria lo ha indossato anche durante un concerto a Berlino: un look davvero rock, in total black, firmato da Alessandro Michele. E ha fatto la stessa scelta anche per il Saturday Night Live. Nel teaser che anticipa la loro presenza nello show, ma anche nelle foto condivise su Instgaram, la vediamo con un top a rete bianco, a maniche lunghe, appunto con copricapezzoli a forma di X. L'ha abbinato a pantaloni bianchi e pelliccia chiara, mentre Damiano ha puntato sul marrone, Ethan sul grigio e Thomas sul porpora. I fan non vedono l'ora di vederli in scena.