I Maneskin conquistano Los Angeles in rosa, stelle e strisce nel look di Damiano Ancora un successo targato USA, per i Maneskin: si sono esibiti sul palco dell’iHeartRadio ALTer EGO, portando in scena la loro energia e il loro stile glamour (in total pink).

I Maneskin sono nel periodo d'oro della loro carriera. La band sta collezionando un successo dopo l'altro ottenendo sempre maggiori consensi di pubblico e critica: sono il gruppo del momento e la fama dei quattro componenti si è estesa ben oltre i confini italiani ormai. La vittoria del Festival di Sanremo 2021 e la conseguente partecipazione all'Eurovision (hanno vinto anche quello) li ha resi noti sulla scena musicale europea e da lì si sono presi anche l'America.

I Maneskin alla conquista dell'America

Prima l'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas (con le tutine a stelle e strisce) poi l'esibizione sul palco del Rockin’ Eve a Capodanno, infine quella agli iHeartRadio ALTer EGO di Los Angeles (Inglewood, California) sabato 15 gennaio. I Maneskin sono diventati anche negli USA delle icone rock molto apprezzate: sono la band più amata. Il 22 gennaio suoneranno anche al popolarissimo Saturday Night Show e saranno persino nel cast del prossimo Coachella: a loro spetta il titolo di prima rock band italiana chiamata a esibirsi al famoso festival musicale. La loro presenza è prevista il 17 e 24 aprile. Ma in onore dell'Italia e per celebrare ‘a casa' il loro successo, torneranno anche dove tutto è cominciato: saranno i superospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2022.

I Maneskin a New York in total pink

Sabato 15 gennaio la band si è esibita agli iHeartRadio ALTer EGO di New York, salendo sul palco assieme a Coldplay, Imagine Dragons, Kings of Leon, Twenty One Pilots. Come sempre, hanno portato in scena tanta energia e tanta carica rock, senza rinunciare a quello stile unico, riconoscibile e glamour che li contraddistingue sin dall'inizio. Il guardaroba dei quattro componenti del gruppo comprende capi genderless che sfidano ogni stereotipo e ogni confine di genere, senza distinzione tra maschile e femminile. Solo una libera e creativa espressione di sé, quanto più allineata possibile al proprio reale sentire e al proprio vero gusto estetico.

Ecco perché in questi anni abbiamo visto Damiano in body e reggicalze, in gonna e corsetto, coi tacchi e truccato: è una vera e propria rivoluzione di stile e culturale, che predilige il rifiuto di ogni convenzione che possa in qualche modo comprimere il proprio vero modo di essere. Una cosa che il gruppo ama molto fare è vestire coordinato: i loro look non passano mai inosservati anche per questo. Sul palco degli iHeart Radio hanno optato per il rosa, come filo conduttore. Si sono affidati alla loro Maison preferita, Gucci: Alessandro Michele ha curato tutti i loro look e li ha voluti anche come testimonial della campagna Gucci Aria.

Musica e moda vanno di pari passo. Al concerto Damiano ha indossato camicia aperta sul petto, shorts e blazer a righe e stivali decorati con stelle dorate alti fino alla coscia. In rosa anche gli altri: Thomas con un crop top, Ethan con una camicia trasparente e gilet, Victoria in tuta e camicia con fiocco al collo. Impossibile resistere alla loro energia travolgente e alla loro carica glamour.