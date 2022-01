I Maneskin super ospiti a Sanremo per la prima serata, l’annuncio di Amadeus al TG1 Il conduttore annuncia in diretta con il Tg1 un nuovo super ospite di Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio. Si tratta dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione e fenomeno rock internazionale dell’ultimo anno.

Ancora una volta in diretta con il Tg1, il direttore artistico nonché conduttore del Festival di Sanremo 2022, Amadeus, annuncia un nuovo super ospite di questa edizione, per la prima serata. Dopo aver annunciato la presenza di due grandi nomi come Checco Zalone, la cifra comica che arriverà all'Ariston e anche di Cesare Cremonini è il momento di un grande ritorno sul palco sanremese, si tratta dei Maneskin che ritornano lì dove l'anno scorso è iniziata la loro scalata verso un inarrestabile successo. Precedentemente il noto volto tv, si era servito dell'edizione serale del telegiornale per rivelare i 22 Big in gara, ai quali si aggiungeranno i tre vincitori di Sanremo Giovani e in seguito ha poi annunciato le cinque donne che lo affiancheranno nella sua terza conduzione della kermesse canora più famosa d'Italia.

Il ritorno dei Maneskin all'Ariston

Dove tutto è iniziato lo scorso anno, quando hanno trionfato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con "Zitti e buoni", i Maneskin ritornano in pompa magna ospiti di Amadeus, dopo il successo che li ha travolti nei mesi a seguire la vittoria sanremese. Il trionfo all'Eurovision Song Contest e la consacrazione come band rock più amata e ascoltata anche oltreoceano, ha reso la band romana un vero e proprio fenomeno musicale dell'ultimo anno.

Gli altri ospiti di Sanremo 2022

Si tratta del terzo nome di spicco annunciato da Amadeus nel corso di queste settimane di preparazione alla 72esima edizione del Festival. Il primo ad essere rivelato, infatti, è stato Checco Zalone, con cui il conduttore ha inscenato un siparietto che ha suscitato anche qualche piccola polemica, a cui poi è seguito a distanza di qualche giorno l'annuncio del secondo super ospite, ovvero Cesare Cremonini. Per il cantante, tra i più amati della musica italiana, è la prima volta sul palco dell'Ariston.

Le cinque co-conduttrici di Amadeus

Tanta era l'attesa anche per i nomi delle donne che avrebbero affiancato Amadeus in questa 72esima edizione, argomento che da sempre ha suscitato non poche polemiche. Stavoltasaranno cinque, una per ogni serata, scelte con l'intento di omaggiare il mondo dello spettacolo italiano nella sua totalità. Ad aprire il Festival ci sarà una delle grandi attrici del nostro cinema, ovvero Ornella Muti, a cui seguirà la giovanissima Lorena Cesarini per la seconda serata. Per la terza e quarta serata, invece, in veste di co-conduttrici vedremo Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, la serata finale vedrà protagonista Sabrina Ferilli.