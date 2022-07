Victoria De Angelis al mare in topless: si rilassa senza reggiseno (con le stelline sui capezzoli) Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, si è presa un giorno di pausa dal lavoro e ne ha approfittato per passare qualche ora al mare. Ha preso il sole in topless, sfidando la censura con due emoticon a forma di stella sui capezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono ormai delle star internazionali: è da quando hanno vinto Festival di Sanremo ed Eurovision 2021 che hanno cominciato a fare il giro del mondo con le loro hit e da allora non si sono mai più fermati. Tra concerti oltreoceano, ospitate nei programmi tv e sfilate seguite direttamente dalle prime file, i membri della band vengono considerati veri e propri divi ed è chiaro che si ritrovano con pochissimo tempo libero. Lo scorso weekend, però, la bassista Victoria De Angelis si è presa una "pausa" dal lavoro e ha passato la giornata al mare con le amiche, cogliendo l'occasione per provocare i fan.

Il nuovo topless Victoria dei Maneskin

Quale migliore occasione del giorno off per lasciare spazio alla libertà? È proprio quanto fatto da Victoria De Angelis, che sui social ha documentato la giornata passata al mare con le amiche. Ha indossato solo gli slip del costume, non avendo paura di lasciarsi immortalare in topless. Certo, ha coperto i capezzoli con delle stelline nere, ma ha lasciato lo stesso poco spazio all'immaginazione. Ha poi completato il tutto con un paio di occhiali da sole a mascherina sui toni del marrone e non ha rinunciato al piercing a cerchietto all'ombelico.

Victoria con gli occhiali a mascherina

La provocazione di Victoria De Angelis

È ormai chiaro che Victoria De Angelis non ha problemi con la nudità e i suoi topless sono diventati quasi la "normalità". La cosa particolare è che questa volta ha aggiunto anche una didascalia ironica e irriverente al suo post senza reggiseno. La bassista ha scritto: "Giorno off, seno fuori", provocando i fan col suo animo ribelle. Negli scatti non era da sola, al suo fianco c'erano due amiche che prendevano il sole solo in slip proprio come lei. Victoria riuscirà a sconfiggere tutti i tabù legati al nudo femminile con le sue innumerevoli foto senza veli? L'unica cosa certa è che con le emoticon sui capezzoli riesce sempre a "evadere" la censura di Instagram.