Victoria De Angelis in topless con gli slip di pizzo: cambia look e sfoggia la coda di cavallo Victoria De Angelis dei Maneskin è tornata a posare in topless, lo ha fatto sui social, dove ha messo in mostra i suoi slip di pizzo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha sfoggiato un hair look inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Victoria De Angelis insieme ai Maneskin sta vivendo un momento davvero d'oro della sua carriera: oltre a girare il mondo con la band, è anche diventata un'indiscussa icona di stile e sui social non esita a mettere in risalto tutta la sua innata sensualità. Copricapezzoli a forma di stella, micro bikini "spiriturali", accessori dallo stile bondage: la bassista non ha paura di osare, si sente libera di esprimersi come meglio crede ed è proprio per questo che si concede spesso degli audaci scatti in topless. Di recente lo ha fatto ancora e la cosa particolare è che ne ha approfittato per rivoluzionare il suo hair look.

Victoria De Angelis posa in topless

L'avevamo lasciata ricoperta solo di fiori colorati e oggi ritroviamo Victoria dei Maneskin ancora una volta in topless. Al motto di "Svegliarsi stanca", la bassista si è lasciata immortalare poco dopo il risveglio con il viso ancora stanco e l'espressione seria. Non indossa il reggiseno ma questa volta non ha avuto bisogno di coprire i capezzoli con le emoticon, ha sfoggiato una camicia di raso azzurra, l'ha portata sbottonata, lasciando intravedere gli slip di pizzo nero super sgambati. Insomma, Victoria ha dimostrato ancora di essere un'icona libera e di sicuro continuerà ad allietare i fan con la sua audacia.

Il nuovo hair look di Victoria dei Maneskin

Siamo sempre stati abituati a vedere Victoria dei Maneskin con i capelli sciolti sia sul palco che sui social ma nella foto in topless ha cambiato registro. Complice il fatto che si era appena svegliata, ha pensato bene di legare la chioma, sfoggiando un'inedita coda di cavallo. L'ha portata alta, leggermente spettinata e con le onde, ma non ha rinunciato alla frangia che le copre la fronte. Nonostante l'effetto messy, la bassista è sempre bellissima, a prova del fatto che ha tutte le carte in regola per essere considerata icona di splendore.