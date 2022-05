Victoria De Angelis in total black: il look audace è con l’intimo in vista Non è passato inosservato il dettaglio provocante del nuovo look di Victoria De Angelis: la bassista ha l’intimo in vista.

A cura di Giusy Dente

I Maneskin stanno vivendo la fase più intensa del loro successo. La vittoria di X-Factor nel 2017 è stato solo il primo passo: poi c'è stato il trionfo al Festival di Sanremo nel 2021 e la conquista del gradino più alto del podio all'Eurovision Song Contest. Questo è stato il momento decisivo, che ha spalancato alla band le porte della fama internazionale. Di recente hanno anche debuttato sul red carpet di Cannes. Hanno messo d'accordo tutti con la loro musica rock e con il loro atteggiamento audace. Sono l'esempio di una generazione nuova, molto diversa dalla precedente: sfidano i pregiudizi, non si adattano ai modelli preconfezionati e non hanno alcuna intenzione di assecondare la volontà altrui pur di piacere a tutti i costi. Non sono solo le loro canzoni a parlare di libertà, ma anche il loro stile. La bassista del gruppo Victoria De Angelis non rinuncia a esprimersi in modo autentico, sempre coerente a se stessa e ai propri valori.

Lo stile di Victoria De Angelis

Oggi Victoria De Angelis è una giovane donna dal carattere forte e deciso, ma non è stata sempre così audace e provocante. L'esperienza coi Maneskin l'ha profondamente cambiata, facendole prendere contatto con la parte di sé più vera, che per molto tempo aveva represso. Oggi ha il coraggio di esprimere se stessa senza paure e senza censura, ma in passato ha avvertito forte il peso dei pregiudizi e degli stereotipi sociali. Si sentiva sbagliata. Tutto questo l'ha condizionata nel modo di comportarsi e anche di vestirsi, causandole attacchi di panico e un costante senso di inadeguatezza. Oggi è disinvolta nel vestire, ma fino a qualche anno le cose stavano molto diversamente: "Soffrivo di certe rigide distinzioni tra maschile e femminile. A 6 anni avevo proprio il rifiuto per tutte le cose da bambina: facevo skate, tenevo i capelli corti, mi vestivo da maschio. Non indossavo gonne, non perché non mi piacessero, ma per reclamare la chance di essere me stessa" ha ammesso.

Victoria De Angelis oggi è davvero se stessa

La 22enne oggi vive un rapporto molto consapevole col proprio corpo: si sente a proprio agio proprio perché si pone in modo autentico, rimanendo sempre fedele a se stessa, a ciò in cui crede, ai valori che vuole trasmettere. È per questo che non ha alcun problema con la nudità, anche se Instagram non sempre la pensa nello stesso modo. Ecco perché anche lei deve necessariamente censurare alcuni scatti, consapevole di quanto il social sia restrittivo nei confronti di alcune foto.

I look della bassista sono spesso genderless, come quelli del resto della band: predilige pantaloni in pelle, blazer e i suoi accessori must sono i copricapezzoli. L'ultimo look audace sfoggiato sui social è con l'intimo in vista. L'outfit total black è composto da una giacca corta, una gonna a portafoglio in maglia, collant coprenti e scarpe col cinturino alla caviglia. Il reggiseno in pizzo è a triangolo e si intravedono fuori alla gonna i sottilissimi lacci del tanga. Audace, sfrontata ma soprattutto libera come sempre.