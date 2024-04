Damian Hurley indossa i vestiti di sua madre: qual è il capo che ruba più spesso a Elizabeth Hurley

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elizabeth Hurley e Damian Hurley

Elizabeth Hurley e Damian Hurley sono legatissimi: madre e figlio sono affiatati e complici, sempre più spesso partecipano insieme agli eventi mondani e alle serate di gala. Hanno sfilato sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party il mese scorso, mentre più di recente sono stati visti alla proiezione speciale di Strictly Confidential al Robin Williams Center di New York City. Il film (che è uscito venerdì su Prime Video negli Stati Uniti) segna il debutto del 22enne nel mondo cinematografico. Hanno preso parte all'evento speciale con look elegantissimi: Versace per lei, Saint Laurent per lui. Entrambi sono dei fashion addicted e in particolare, il 22enne ama attingere al guardaroba materno, dove sa di poter trovare sempre capi di tendenza.

Elizabeth Hurley e Damian Hurley

Damian Hurley sfrutta il guardaroba di sua madre

Il modello 22enne, che ha debuttato come regista, in un'intervista ha rivelato di amare il guardaroba di sua madre: anzi, spesso le ruba i vestiti. Parlando al Sunday Times ha ammesso: "Le rubo pantaloni di pelle in continuazione. Le giacche sono sempre fantastiche. Lei prende in un batter d'occhio tutti i blazer oversize". In effetti, Damian sa di andare a colpo sicuro quando sbircia nel guardaroba materno: alcuni suoi look sono entrati nella storia della moda.

Elizabeth Hurley e Damian Hurley

Tornando indietro nel tempo è impossibile non menzionare il sexy look con maxi scollatura e iconiche spille da balia del 1994, un vestito disegnato da Gianni Versace (ribattezzato il Safety Pin Dress) per la premiere di Quattro matrimoni e un funerale. Damian non ha mai sfoggiato quella creazione, ma l'ha omaggiata nel 2019 indossando un'inconfondibile giacca nera ornata proprio di spille da balia dorate. Il richiamo all'outfit materno era inconfondibile.

Damian Hurley ai BRIT Awards 2023 coi pantaloni di pelle

Madre e figlio amano giacche e pantaloni di pelle

Uno dei capi base che sia Elizabeth Hurley che suo figlio amano particolarmente sono i pantaloni di pelle attillati, che hanno entrambi indossato in numerose occasioni. L'attrice li ha sfoggiati per esempio per la promozione del suo ruolo in The Royals nel 2018 e per una serata a Londra nello stesso anno. Damian ha indossato lo stesso paio di pantaloni di pelle in occasione della sua apparizione da solista ai BRIT Awards 2023, inseriti in un look total black con blazer di velluto dai dettagli scintillanti, blusa e stivaletti.

Damian Hurley con la giacca

Nella recente intervista, il 22enne ha anche ammesso che alcuni dei suoi blazer sono stati indossati da sua madre in varie uscite. Questo capo è tra i must have di entrambi, indossato per esempio da lui al Tod's Cocktail Party durante la Settimana della Moda di New York e dall'attrice durante una visita ai SiriusXM Studios.