Elizabeth e Damian Hurley sono due gocce d'acqua: l'ex top model sul red carpet assieme al figlio La modella e attrice sorride orgogliosa accanto al ventiduenne che debutta alla regia con Strictly Confidential. La coppia ha sfoggiato look alla moda e accattivanti, tra satin argentato e scollature profonde.

A cura di Annachiara Gaggino

Elizabeth e Damian Hurley

Elizabeth Hurley posa con il figlio Damian Hurley per uno scatto che ne esalta la loro somiglianza. I due sono la coppia madre/figlio più amata di Hollywood e hanno appena collaborato per il film di esordio del ventiduenne, Strictly Confidential. Nato dall'amore con produttore Steve Bing nel 2001, il ragazzo si sta affacciando al mondo del cinema e per il suo debutto alla regia ha voluto proprio la madre nei panni della protagonista.

Elizabeth e Damian Hurley

La coppia ha un rapporto molto stretto e in una recente intervista al Times Damian Hurley ha raccontato che quando può ruba i vestiti all'ex top model cinquantanovenne. Ma per il red carpet della premier del nuovo thriller ognuno ha usufruito del proprio guardaroba, sfoggiando look audaci e ricchi di carattere. La somiglianza tra i due è evidente, hanno gli stessi occhi, la stessa forma del viso e ora che lui li tiene lunghi, anche gli stessi capelli. La bellezza è di famiglia.

Elizabeth Hurley

Il look madre/figlio per il red carpet

Per la serata organizzata a New York l'attrice e modella ha indossato un lungo abito argento metallizzato firmato Versace, forse un omaggio al fondatore della Maison Gianni Versace, di cui è stata una delle muse negli anni Novanta. Il vestito con le spalline sottile era caratterizzato da una texture satinata e una scollatura profonda. Anche il figlio ha optato per mettere in mostra il petto, scegliendo una camicia nera in seta di Saint Laurent, con un'ampia apertura sul davanti e drappeggiata in vita. Il look total black è stato completato da un paio di pantaloni neri, della stessa Maison. Un duo elegante e alla moda, ma soprattutto affiatato. Elizabeth Hurley sfila orgogliosa accanto al figlio, fiera della sua opera prima.