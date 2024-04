Mahmood in camicia di pizzo trasparente: al concerto di Stoccarda balla sul palco con un fan

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Mahmood è impegnato col tour europeo che lo sta portando da una città all'altra ormai già da diversi giorni. Dopo il debutto a Lussemburgo è stata la volta di Londra, Parigi, Zurigo, Ginevra, Colonia, Amsterdam, Bruxelles. Il 18 aprile il cantante si è esibito a Stoccarda, dove è successo qualcosa di inaspettato, che sta facendo il giro dei social.

Il look di Mahmood a Stoccarda

Lo stile non è un'opzione per Mahmood, che sin dagli esordi ha chiarito subito quanto questo l'immagine sia fondamentale per lui. Negli anni, parallelamente alla crescita artistica, si è assistito a una notevole evoluzione che lo ha portato verso uno stile sempre ben riconoscibile, pur sperimentando molto coi brand e giocando sempre molto coi capi, includendo spesso nel guardaroba un abbigliamento genderless (gonne, camicie di pizzo, persino il corsetto). La moda genderless incarna una sua visione della moda totalmente libera da etichette e vincoli.

"L’immagine deve fortificare il messaggio che si vuole dare con la musica" ha detto alla vigilia di Sanremo 2024 a Fanpage.it confermando la rilevanza che dà a questo aspetto, quando è sul palco. Per il tour europeo si sta affidando proprio alla stylist Lisa Jarvis che lo ha accompagnato nell'avventura sanremese. Ha debuttato col bomber bicolor anni 90 a Lussemburgo, poi è stata la volta del maxi piumino metallico a Londra, entrambi outfit firmati Vetements. A Stoccarda ha optato per il total black, con una maxi camicia trasparente in pizzo dalla trama floreale abbinata a un paio di pantaloni a gamba larghissima. Occhiali da sole scuri per dare un ulteriore tocco dark al tutto.

Cosa è successo sul palco

Durante il concerto del 18 aprile a Stoccarda, in Germania, un fan è riuscito a salire sul palco eludendo la sorveglianza. L'addetto alla sicurezza si è accorto della sua presenza sul palco quando ormai il giovane aveva già attirato su di sé l'attenzione del pubblico, divertito dalle sue movenze. Il ragazzo ha improvvisato un balletto, mentre il cantante era intento a esibirsi sulle note di Tuta Gold, il suo brano sanremese. Quando si è accorto del siparietto alle sue spalle, Mahmood non si è affatto scomposto, ha anzi coinvolto il fan nell'esibizione, lo ha abbracciato e gli ha chiesto il nome. "Ce lo portiamo in tournée!" ha detto alla fine.