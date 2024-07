video suggerito

Taylor Swift a Milano sorprende con due look nuovi: cosa c’è scritto sul vestito bianco Taylor Swift ha stupito i fan accorsi al concerto di San Siro (Milano) con due nuovi look inediti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Milano sabato 13 luglio ha accolto fan di Taylor Swift provenienti da tutto il mondo, giunti a San Siro per l'attesissimo concerto della loro beniamina. La cantante non si esibiva nel capoluogo lombardo da oltre 10 anni e il suo ritorno è stato accolto con grandissima gioia. Le due date sono andate immediatamente sold out, con prezzi da capogiro per i ticket messi in vendita a ridosso dell'evento (anche 13 mila euro). I fan più fedeli si sono accampati all'esterno dello stadio ore e ore prima, sfidando anche la pioggia torrenziale che ha colpito la città.

Taylor Swift in Alberta Ferretti

The Eras Tour sta attraversando il mondo. Ha preso il via il 17 marzo a Glendale (in Arizona) per poi toccare in questi mesi Stati Uniti, Sud America, Australia ed Europa: Svezia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera, Italia, Germania, Polonia e Austria. Da vera star, la cantante sul palco ha sempre regalato anche momenti di alta moda, con tan tissimi cambi look, ciascuno ben pensato per ogni esibizione. Il suo guardaroba da tour include creazioni di Versace, Zuhair Murad, Vivienne Westwood, Roberto Cavalli, Nicole + Felicia Couture, Alberta Ferretti e altri stilisti di fama mondiale.

I costumi di Taylor Swift a Milano

Taylor Swift ha presentato a Milano i nuovissimi abiti "Fearless" e "Tortured Poets". La cantante ha scelto di debuttare proprio qui con le nuove creazioni, celebrando il ritorno in una città che la aspettava da 13 anni. Il nuovo abito Fearless imita lo scintillio, la brillantezza e le frange di quelli sfoggiati nelle precedenti tappe del Tour, ma questo ha un design tigrato oro e omaggia un brand italiano. È firmato Roberto Cavalli. Fausto Puglisi ha disegnato diversi look per l'artista.

Taylor Swift in Ashish

In questo caso, la stampa animalier è una delle più iconiche della Maison: è la Ray of Gold di Roberto Cavalli, introdotta per la prima volta dallo stilista nel 2007 e poi ripresa e ricreata da Puglisi per una capsule collection nel 2024. La fonte di ispirazione originale per Cavalli è stata la rifrazione di un raggio di sole sulla facciata dorata di un accendino art déco!

Taylor Swift in Roberto Cavalli

Swift ha stupito i fan anche con un abito bianco che ricordava quello visto negli altri spettacoli europei ma su questo per i fan italiani c'era scritto: "Chi ha paura della mia piccola vecchia me? Dovresti averne". È il testo di Who's Afraid of Little Old Me? stampato in corsivo. L'abito precedente, invece, aveva il testo di Fortnight, che recitava "Ti amo, mi sta rovinando la vita". Come è solita fare con questo look, lo ha completato con guanti tempestati di strass e l'iconica collana con tre fili di perle di Vivienne Westwood.