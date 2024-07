Il video dei fan che restano accampati sotto la pioggia battente per il concerto di Taylor Swift Nonostante la bomba d’acqua che nelle scorse ore ha colpito Milano, i fan di Taylor Swift che sono accampati fuori dallo stadio San Siro hanno scelto di restare lì per non perdere il proprio posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

201 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani, sabato 13 luglio 2024, ci sarà la prima data del concerto della cantante di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano. L'artista replicherà il giorno successivo. In questi giorni alcuni fan hanno deciso di accamparsi fuori dal Meazza con la tenda: la speranza è quella di riuscire ad aggiudicarsi nell'area prato i posti sotto al palco così da poter vedere da vicino la loro amata star.

E infatti anche oggi, nonostante una bomba d'acqua abbia colpito il capoluogo meneghino causando non pochi disagi e problemi, i fan sono rimasti immobili. Hanno scelto di rimanere lì, accampati pur di non lasciare il proprio posto. Non sono solo ragazze e ragazzi milanesi, tra loro ci sono tantissimi giovani arrivati da tutta Italia.

Come raccontato da Fanpage.it, ci sono fan partite da Roma, Bologna e fino a Catania che dal 9 luglio hanno deciso di montare la propria tenda nel parcheggio del Meazza per assicurarsi un posto in prima fila. Nessuna di loro resta lì a dormire: nel caso di chi non vive a Milano, la notte si torna in albergo per dormire.

Leggi anche Concerto di Taylor Swift a Milano: il piano sicurezza per 130mila spettatori in arrivo

"Penso che se anche una persona ha il tempo e la voglia di farlo e di mettersi qua sotto il sole ad aspettare non fa del male a nessuno, può fare quello che vuole", ha infatti spiegato Melany a Fanpage.it. In occasione del concerto proprio la Prefettura di Milano ha previsto un piano di sicurezza e inoltre saranno prolungati gli orari delle metropolitane lilla e rossa.