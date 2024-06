video suggerito

Rapina un coetaneo durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta: fermato Durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano si è verificata una rapina: un ragazzo ha strappato una collanina a un 19enne che ha aggredito subito dopo. È stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 25 giugno si è svolto il concerto del trapper Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano. Durante l'evento sono accaduti diversi episodi. Uno tra tutti, il giovane climber di 17 anni che si è arrampicato in cima al Meazza per scattare foto e riprendere il concerto. Il ragazzo è molto noto per avere compiuto imprese simili al Duomo di Milano e durante il Festival di Sanremo. A questo fatto si aggiunge anche la polemica scatenata da alcuni utenti sui social in merito alla reazione del cantante all'intrusione sul palco di due fan, il cui intento era solo quello di abbracciare il loro idolo.

Durante il concerto, precisamente intorno alle 22.40, sarebbe avvenuta anche una rapina. Nell'area Gold del prato, due fratelli di 19 e vent'anni e un amico stavano ballando quando si sono avvicinati tre ragazzi. Uno indossava una maglia bianca, un altro nera e il terzo era a petto nudo. Il ragazzo vestito di nero si sarebbe avventato, a un certo punto, sul 19enne: gli avrebbe infatti strappato la catenina d'oro che aveva al collo. La vittima si accorge di quanto accaduto, ma il responsabile avrebbe negato l'accaduto. Avrebbe poi invitato il gruppetto a seguirlo in bagno per dimostrare la sua innocenza.

Durante il tragitto, proprio lui avrebbe spruzzato una sostanza urticante sui tre: avrebbe poi sferrato alcuni pugni alla vittima. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli steward che lo hanno bloccato. Sono poi arrivati anche gli agenti del commissariato Bonola che hanno arrestato il giovane per rapina aggravata in concorso. Gli altri due complici sono ancora ricercati perché scappati durante il parapiglia. Il 19enne invece è stato medicato sul posto dagli operatori sanitari.