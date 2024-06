Il video del ragazzo che scala lo stadio San Siro e arriva sul tetto durante il concerto di Sfera Ebbasta Nella serata di ieri, lunedì 24 giugno, durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano un ragazzo ha 17 anni ha scalato il Meazza arrivando in cima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, lunedì 24 giugno, si è tenuto il concerto del trapper Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano. E proprio durante l'esibizione del cantante, un giovane ha "scalato" la struttura ed è arrivato in cima. Sul suo canale Instagram ha infatti pubblicato alcuni video che lo mostrano a penzoloni proprio in cima al Meazza. Il ragazzo ha 17 anni, che è originario della provincia di Sondrio, ed è diventato famoso proprio perché scala monumenti e teatri solo per scattarsi selfie e fare video. Il 17 marzo era salito al Castello Sforzesco. A febbraio invece si era arrampicato sul Teatro Ariston durante il festival.

Solo un mese fa, per esempio, ha pubblicato sempre sui propri social – dove è seguito da 28mila follower – un video in cui aveva scalato il Duomo di Milano e una foto insieme alla Madonnina. Una settimana fa, proprio per questo gesto, è stato identificato e denunciato dagli agenti della polizia locale: è accusato di invasione di edifici e danneggiamento. Dalle ricostruzioni degli inquirenti avrebbe usato l'impalcatura esterna per salire sulle terrazze del Duomo e issarsi sulla struttura della guglia maggiore.

Nonostante la denuncia, l'adolescente ha continuato a compiere azioni simili. Anche ieri sarebbe stato sorpreso dagli agenti di polizia, che vigilavano sulla sicurezza dell'impianto sportivo: "Non posso crederci che sono scappato da ottanta sbirri", ha precisato il giovane.