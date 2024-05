Il video del ragazzo che ha scalato il Duomo di Milano per farsi un selfie con la Madonnina A Milano un ragazzino ha scalato il Duomo solo per potersi fare un selfie con la Madonnina. Le immagini sono state poi condivise sul suo canale Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un ragazzo ha scalato il Duomo di Milano solo per farsi un selfie con la Madonnina. Il ragazzino, che sembrerebbe essere originario proprio del capoluogo meneghino, non è la prima volta che compie imprese simili. Ha infatti già scalato altri monumenti. Le sue "imprese" sono state poi pubblicate sui suoi canali social.

Sul suo canale Instagram vanta quasi ventottomila follower. Oltre alla fotografia di quanto fatto negli ultimi giorni, ha anche girato un video che ha poi pubblicato. Le immagini mostrano come l'episodio sia avvenuto di notte: non è chiaro però a che ora sia successo. Si vede la guglia maggiore da una terrazza e poi, dopo aver salito i gradini, ha ripreso la vista panoramica sulla città.

Qualche secondo dopo, si è filmato a petto nudo. È poi apparsa una didascalia con una frase in inglese che, tradotta, significa: "Questa ragazza voleva tenersi la mia maglietta". Ha poi chiesto ai propri fan di poter ricondividere quanto fatto: "Non vi ho mai chiesto niente, ma oggi vi chiedo un repost".

Non sono mancati i commenti di alcuni ragazzi: "Non gli rimane più niente da scalare ormai". Il riferimento, probabilmente, è a quanto fatto già negli scorsi mesi. Lo scorso marzo, per esempio, aveva scalato il Castello Sforzesco. Il mese prima era stata la volta del tetto del Teatro Ariston proprio durante il Festival di Sanremo. Azioni le sue che preoccupano soprattutto per il palpabile rischio di emulazione.