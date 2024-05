video suggerito

Rovazzi finge un furto per farsi pubblicità, Maran: “Noi milanesi potremmo avere un’idea divertente nel farti causa” Pierfrancesco Maran ha commentato su X la trovata di marketing di Fabio Rovazzi. Il cantante ha finto un furto per pubblicizzare il suo nuovo singolo, ma per l’assessore alla Casa e Piano Quartieri i milanesi potrebbero “avere un’idea divertente nel farti causa per danni di immagine e simulazione di reato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabio Rovazzi (a sinistra) e Pierfrancesco Maran (a destra)

Domenica scorsa, 12 maggio, un ragazzo ha rubato il cellulare a Fabio Rovazzi mentre era impegnato in una live su Instagram. Il cantante era seduto al tavolo di un bar di Milano quando un apparente sconosciuto, dopo aver studiato la situazione, ha afferrato lo smartphone ed è scappato. Quello che sembrava un episodio di microcriminalità, era in realtà una strategia di marketing per pubblicizzare il nuovo singolo di Rovazzi. "Ma che bella trovata!", ha commentato su X l'assessore alla Casa e Piano Quartieri di Milano Pierfrancesco Maran, "anche noi milanesi potremmo avere un'idea divertente di marketing nel farti causa per danni di immagine e simulazione di reato".

Che "lato stampa" la situazione fosse "sfuggita di mano" lo aveva dichiarato lo stesso Rovazzi all'indomani del furto in diretta. "È tutto finto", ha ammesso inquadrando il fantomatico ladro di smartphone, in realtà suo amico. Il motivo della messinscena sarebbe stato, quindi, proprio sfruttare il clamore suscitato dall'evento per pubblicizzare il nuovo singolo che Rovazzi ha fatto insieme a il Pagante, dal titolo Maranza.

Non tutti, però, hanno apprezzato questa "trovata" di marketing. Tra questi, per esempio, c'è un assessore del Comune di Milano, nonché candidato alle prossime elezioni europee, Pierfrancesco Maran. Secondo il consigliere milanese, infatti, "troppi ‘vip' ultimamente si stanno facendo pubblicità simulando reati qua", sfruttando l'attenzione mediatica che è solita concentrarsi su episodi di microcriminalità specialmente quando riguardano personaggi della televisione o del mondo dello spettacolo.

Più volte, infatti, è capitato che vip diventassero vittime di furti o borseggi, di più o meno grave entità, e che raccontando la propria esperienza attraverso i canali social attirassero l'attenzione della stampa e dei fan. Una tendenza che Rovazzi, evidentemente, non si voleva far sfuggire e che ha usato per pubblicizzare la sua nuova canzone. "Anche noi milanesi potremmo avere un'idea divertente di marketing", ha affermato Maran rivolgendosi al cantante, "nel farti causa per danni di immagine e simulazione di reato".