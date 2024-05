Fabio Rovazzi derubato del cellulare mentre era in diretta su Instagram: il video del furto Fabrio Rovazzi vittima di furto: al cantante è stato rubato il telefono mentre, seduto al tavolo di un bar, si trovava in diretta su Instagram con i fan. Come si vede nell’inquadratura del video, alle sue spalle compare improvvisamente un ragazzo, che poi gli si avvicina, gli sottrae il telefono e fugge via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Fabio Rovazzi vittima di furto. Seduto al tavolo di un bar a Milano, al cantante è stato rubato il telefono mentre si trovava in diretta Instagram con i suoi fan. Il tutto è successo questa mattina, domenica 12 maggio. Nell'inquadratura si vede un ragazzo che spunta improvvisamente alle sue palle, poi gli si avvicina e gli prende il cellulare, scappando subito via.

Rubato il cellulare a Rovazzi mentre era in diretta su Instagram

Questa mattina, seduto al tavolo di un bar a Milano, Rovazzi ha avviato una diretta Instagram sul suo profilo, inizialmente seguita da circa 400 persone. Il cantante stava chiacchierando tranquillamente con i fan, che gli chiedevano dove si trovasse in quel momento, quando all'improvviso nell'inquadratura è comparso un ragazzino. Mentre l'artista rispondeva, il ragazzo si è avvicinato sempre di più e gli ha rubato il cellulare, scappando poi via. Nel video che circola sui social, per qualche secondo, la diretta Instagram continua ad andare avanti, prima che il ladro si metta il telefono in tasca.

Anche Stash dei The Kolors recentemente vittima di furto a Milano

Di recente anche un altro artista italiano aveva denunciato un furto subito a Milano, seppur con modalità totalmente diverse. Si tratta di Stash dei The Kolors, che aveva raccontato di essere stato derubato in casa e per questo di essersi assentato per qualche giorno: "Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le Forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente". Un pensiero poi alla sua canzone, che sta riscuotendo ottimi risultati: "Intanto Karma viaggia nell'aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto. Purtroppo, mentre “KARMA” viaggia nell’aria, mi è successa questa cosa.. Perdonate l’assenza di questi giorni".