video suggerito

Cristian Forti vittima di furto per la terza volta, l’ex tronista di Uomini e Donne: “Morti di fame e poveracci” Cristian Forti ha raccontato su Instagram di avere subito un furto per la terza volta. La scorsa notte gli hanno danneggiato l’auto e gli hanno rubato il volante e una giacca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disavventura per Cristian Forti. L'ex tronista di Uomini e Donne, in uno sfogo pubblicato sui social, ha raccontato di avere subito un furto a Roma mentre si trovava in compagnia della fidanzata Valentina Pesaresi, sua scelta nel dating show di Maria De Filippi: "Ieri sono uscito con Valentina ed è stata tragica perché appena siamo usciti dal locale abbiamo trovato una sorpresina". Così, ha mostrato una foto che mostrava come nella sua auto mancasse il volante: "È la terza volta che sono vittima di furto".

Furto del volante e danni all'auto: Cristian Forti si sfoga

Cristian Forti ha realizzato le storie, poi pubblicate sul suo profilo Instagram, mentre attendeva che arrivasse il carro attrezzi: "Ci sono 90 minuti di attesa. Io dico una cosa, ma con il volante cosa ci fate? Mi rubate il volante che costerà 150 euro. Contenti voi". E ha continuato nel suo sfogo, elencando gli altri danni subiti:

Mi hanno forzato la serratura per aprirla davanti, dal lato del guidatore, poi non ci sono riusciti e l'hanno forzata dal finestrino del lato passeggero. Mi hanno aperto il cofano dietro e mi hanno rubato una giacca che avevo da tempo e un ombrello. Se dovesse piovere, ora hanno anche l'ombrello. Sono senza parole.

È la terza volta che l'ex tronista viene derubato

Cristian Forti ha provato a prendere la cosa con filosofia: "Può capitare, certo tre volte sono un po' troppe. È andata così. Non ho parole. Però va bene, il volante si cambia, la macchina si ripara, ma voi sempre morti di fame e poveracci rimanete". Infine, ha fatto sapere che un gruppo di suoi amici hanno riaccompagnato a casa lui e la sua fidanzata. E, tornando al furto, ha concluso incredulo: "Lo hanno fatto davanti a tutti, c'erano migliaia di macchine. È andata così, con le smart è diventata una cosa insostenibile. Una volta mi sono anche entrati in casa".