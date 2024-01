La scelta di Cristian Forti a Uomini e Donne è Valentina Pesaresi: “Ci sei riuscita a portarmi via” Cristian Forti ha fatto la sua scelta, che è andata in onda nella puntata di Uomini e Donne di martedì 23 gennaio. Lo studente di fisioterapia ha scelto Valentina Pesaresi, che commossa e incredula per la felicità, lo abbraccia e lo bacia, confermando la volontà di uscire insieme dal programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di martedì 23 gennaio 2024, è andata in onda la scelta di Cristian Forti. Il protagonista del Trono Classico ha scelto colei che è stata in grado di conquistare il suo cuore, si tratta di Valentina Pesaresi. Una chiusura romanticissima per la giovane coppia, che ha commosso lo studio, tra baci, abbracci e dichiarazioni d'amore.

La scelta di Cristian Forti

Una scelta diversa dal solito quella di Cristian Forti che, infatti, ha deciso di trascorrere l'ultima esterna con Valentina, vivendo momenti a dir poco emozionanti che lo hanno portato a compiere con maggior fermezza un passo verso la fine di un percorso durato mesi e che ha portato i due, nonostante gli alti e bassi, a volersi conoscere ancora di più fuori dal programma. Valentina, arrivata in studio, ha assistito ad un video, che aveva in sottofondo la voce di Cristian, intento a pronunciare una frase che, probabilmente, la giovane corteggiatrice non dimenticherà mai: "Ci sei riuscita a portarmi via" dice lo studente di fisioterapia. Valentina, quindi, emozionata e già con le lacrime agli occhi, si guada attorno chiedendo: "Dove sei, non ci credo". Poco dopo è Cristian a scendere le scale, con un mazzo di fiori in mano, e viene accolto da Valentina che lo abbraccia e lo bacia: "Sto tremando" dice tra le lacrime. Una commozione generale quella che avvolge i due, felici di essersi incontrati e innamorati, finché Forti porgendole i fiori dice: "Questi sono per te, ma ora devi rispondere", lei non se lo fa ripetere due volte e prendendogli il volto tra le mani dice: "Io penso che questa sia la mia risposta"

Virginia Degni non era presente alla scelta

L'altra corteggiatrice, Virginia Degni, non era presente nella puntata di martedì 23 gennaio. Poiché la scelta si è svolta in maniera diversa dal solito, non stupisce che Virginia non fosse in studio, per cui non è andato in onda il momento in cui Cristian le ha comunicato che lei non sarebbe stata la sua scelta. Nessun commento, almeno a poco tempo dalla fine della trasmissione, da parte della ventenne.