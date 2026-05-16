Un ragazzo di 14 anni si è lanciato da un ponte sul Ticino, è grave: si indaga sulle origini del gesto

Un ragazzo di 14 anni si è lanciato dal ponte del Ticino: è in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire le origini del gesto.

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 16 maggio 2026, un ragazzo di appena quattordici anni si è lanciato in acqua dal nuovo ponte sul Ticino a Vigevano. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il quattordicenne è originario di Abbiategrasso, comune che si trova in provincia di Milano. Sarebbe arrivato a Vigevano, territorio della provincia di Pavia, perché doveva incontrare alcuni amici. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che adesso stanno indagando, avrebbe scavalcato le barriere di protezione del cantiere, che sono state poste in attesa che il nuovo ponte venga aperto al traffico.

Una volta scavalcate, avrebbe fatto lo stesso con il parapetto e si sarebbe poi lanciato. Sarebbe precipitato nel fiume da un'altezza di circa otto metri. Fortunatamente il punto in cui è entrato in acqua è abbastanza profondo e la corrente era moderata. Qualcuno ha subito chiamato i soccorsi.

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Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Dopo che è stato recuperato, i paramedici gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasferito con un elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia. Il quattordicenne ha riportato ferite, è grave ma non è in pericolo di vita.

Adesso si sta cercando di capire cosa possa averlo spinto a compiere un gesto simile. Non è esclusa alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un tentativo di compiere un atto estremo o anche di una bravata o una sfida. Sicuramente nei prossimi giorni, anche sentendo lo stesso quattordicenne o i suoi amici, sarà possibile avere un quadro più chiaro dell'intero accaduto. Per ora, basta sapere che non è in pericolo di vita.