Ragazzo di 18 anni precipita dal quarto piano di un albergo nel Bresciano, è grave: era in gita di classe

Un 18enne è precipitato dal quarto piano di un albergo mentre stava tentando di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all’esterno dell’edificio. Il ragazzo – che era in gita di classe – è stato portato d’urgenza in ospedale a bordo dell’elisoccorso.

Gita di classe – Immagine di repertorio

È precipitato dal quarto piano di un albergo mentre stava tentando di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all'esterno dell'edificio, aggrappandosi alle grondaie. Così è rimasto ferito un turista di nazionalità belga di 18 anni che si trovava in Val Camonica, nel Bresciano, in gita scolastica. Il ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale a bordo dell'elisoccorso.

L'incidente e l'intervento dei soccorsi

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati nella tarda serata di ieri, venerdì 17 aprile, in un albergo situato al Passo del Tonale quando il giovane di 18 anni avrebbe deciso di raggiungere la stanza di alcuni amici aggrappandosi alla grondaia esterna del quarto piano dell'edificio dove risiedevano. È a quel punto, però, che il ragazzo avrebbe perso la presa durante il passaggio lungo la facciata dell'edificio, precipitando a terra. La caduta – secondo quanto appreso – sarebbe stata in parte attutita dai pannelli solari che erano installati su una tettoia al primo piano dell'albergo.

Una volta ricevuto l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno immediatamente trasportato il 18enne agli Spedali Civili di Brescia in elisoccorso: il ragazzo ha riportato diverse fratture, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Stando a quanto riferito, appena prima dei fatti il giovane avrebbe assunto ingenti quantità di alcol.