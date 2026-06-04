Bambino di 18 mesi cade dalle finestra a Barbianello: trasferito in ospedale

Un bambino di 18 mesi è stato portato in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione.

(Immagine di repertorio)

Un bambino di 18 mesi è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno, a Barbianello, che si trova nella provincia di Pavia. In casa con il piccolo, c'era anche la madre che lo avrebbe perso di vista per pochi istanti. In quei momenti, sarebbe salito in piedi sul letto, avrebbe raggiunto la finestra della camera, si sarebbe sporto e sarebbe caduto. Fortunatamente, l'abitazione si trova a un primo piano quindi, nonostante le ferite, non avrebbe riportato gravi lesioni ed è stato trasferito in ospedale con un elicottero in codice giallo.

Sul posto, infatti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con più mezzi e anche l'eliambulanza allertati da alcuni passanti attirati dalle urla della madre che è subito accorsa fuori. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale con sospette fratture: come già detto, non è in pericolo di vita. Per fortuna non ha battuto la testa e questo gli avrebbe scampato un trauma cranico o comunque conseguenze molto più gravi. Oltre ai paramedici, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Broni e della compagnia di Stradella. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Fortunatamente è stato possibile accertare che si sia trattato di un evento accidentale: si sarebbe sporto e avrebbe perso l'equilibrio. Non dovrebbero quindi esserci conseguenze per la donna, l'unica presente in casa al momento dai fatti.