Scontro frontale tra due auto a Montebello, 4 feriti: gravissimo bimbo di 5 mesi sbalzato fuori con la madre

Due auto si sono scontrate frontalmente a Montebello della Battaglia (Pavia) nel pomeriggio del 29 giugno. Sono rimasti feriti in 5, tra cui un bimbo di 5 mesi e sua madre 35enne sbalzati fuori dall’abitacolo e ricoverati in condizioni gravissime.

(immagine di repertorio)

Un bambino di 5 mesi è ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia in condizioni gravissime a seguito di un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Montebello della Battaglia (in provincia di Pavia). Stando a quanto ricostruito finora, il piccolo è stato sbalzato fuori insieme alla madre dall'abitacolo dell'auto sulla quale viaggiavano e che si è schiantata frontalmente con un'altra vettura. Anche le condizioni della donna, ricoverata ad Alessandria, sono molto gravi. Meno preoccupanti, invece, quelle degli altri due feriti, due uomini di 57 e 60 anni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18:15 lungo la tangenziale Voghera-Casteggio nel territorio comunale di Montebello della Battaglia. Una Bmw e una Hyundai si sono schiantate frontalmente, con uno dei due mezzi che avrebbe invaso la corsia opposta di marcia. Come riportato dal Corriere della Sera, il bambino di 5 mesi al momento dell'impatto si sarebbe trovato seduto sulle ginocchia della madre sul sedile anteriore del passeggero e, a seguito dello scontro, entrambi sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto diversi mezzi in codice rosso. Il medico del 118 ha soccorso il neonato in arresto cardiaco e, dopo averlo a lungo rianimato, lo ha caricato su un elisoccorso per trasportarlo con la massima urgenza al San Matteo di Pavia. Il piccolo sarebbe in coma e considerato in pericolo di vita. La madre di 35 anni, invece, ha riportato un trauma toracico-addominale e anche lei è stata trasportata in elicottero in ospedale, ad Alessandria.

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Meno gravi le condizioni di due uomini di 60 e 57 anni, trasportati uno al San Matteo e l'altro alla Poliambulanza di Brescia. Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia stradale.