Scontro frontale tra due auto a Montichiari nel Bresciano: coinvolte una mamma e la sua bimba di un anno

L’incidente si è verificato questa mattina, 5 agosto, in via Mantova a Montichiari, nel Bresciano, intorno alle 8.30.

Una mamma e la sua bimba di un anno sono rimaste coinvolte in un brutto incidente che si è verificato questa mattina, 5 agosto, in via Mantova a Montichiari, nel Bresciano. Intorno alle 8.30, due automobili – di cui una condotta dalla donna, di 40 anni – si sarebbero scontrate frontalmente.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti due ambulanze e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Stando a quanto si apprende, l‘impatto sarebbe stato particolarmente violento. La donna a causa dell'urto sarebbe rimasta addirittura incastrata nell'abitacolo e per liberarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Successivamente i sanitari del 118, dopo aver prestato le primissime cure del caso, hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illesa invece sarebbe rimasta sua figlia, una bimba di un anno. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi.

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Alla guida dell'altra auto c'era invece un uomo di 34 anni, soccorso anche lui dal personale sanitario e ospedalizzato in codice giallo, quello di media gravità.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda, al lavoro ora per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ed effettuare tutti i rilievi del caso.