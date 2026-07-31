Incidente stradale a Carpenedolo, scontro tra un’auto e un camion: morto un uomo

Si è verificato un grave incidente stradale tra un’auto e un camion sulla Sp343 nei pressi di Carpenedolo (Brescia). Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 76 anni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

Foto di repertorio

Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, si è verificato un grave incidente tra un'auto e un camion sulla Sp343 nei pressi di Carpenedolo, un comune in provincia di Brescia. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 76 anni.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 14:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale di Brescia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo la Sp343 (l'ex Statale Asolana), l'arteria stradale che collega le province di Brescia e Mantova, quando – per cause ancora in fase di accertamento – un'auto guidata da un 76enne si sarebbe scontrata contro un camion condotto da un uomo di 46 anni. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 76enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. La Sp343 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi della Stradale e la rimozione dei mezzi coinvolti.