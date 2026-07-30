Si ribalta con un furgone e cade in una scarpata: morto un uomo a Berbenno

Incidente stradale a Berbenno (Bergamo): un uomo si è ribaltato con il suo furgone ed è finito in una scarpata. È morto sul colpo.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, si è verificato un incidente mortale a Berbenno, comune di appena duemila abitanti della provincia di Bergamo. Un uomo si è ribaltato con il suo furgoncino ed è finito in una scarpata. Purtroppo è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, la vittima aveva ottant'anni. Non si hanno altre informazioni sulla sua identità. L'incidente è avvenuto attorno alle 11:40 a Ceresola, in una strada sterrata secondaria rispetto a via Colleoni. L'anziano era arrivato lì insieme a un parente: dopo aver scaricato delle ghiaia, è tornato indietro a bordo del mezzo procedendo in retromarcia. Sembrerebbe che una delle due ruote del furgoncino si sia inclinata nella scarpata. Il mezzo si è quindi ribaltato ed è rotolato giù.

Il parente che era con lui ha subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Purtroppo però per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Almè che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La salma è stata restituita alla famiglia.

Oltre che dai familiari della vittima, il luogo è stato raggiunto anche dal sindaco di Berbenno, Manuel Locatelli, che ha annullato il soap rally previsto per domenica 2 agosto proprio per rispetto e vicinanza alla famiglia.