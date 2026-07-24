Incidente stradale a Lonato Pozzolo, moto si schianta contro un furgoncino: morto il 31enne Andrea De Stefano

Incidente stradale a Lonate Pozzolo (Varese): un uomo di 31 anni, Andrea De Stefano, ha perso il controllo della moto finendo a sbattere contro un furgoncino. È morto.

Incidente stradale a Lonate Pozzolo

Nella giornata di oggi, venerdì 24 luglio, si è verificato un incidente stradale a Lonate Pozzolo, comune che si trova in provincia di Varese. Una moto si è scontrata contro un furgoncino. La persona che era alla guida della moto, un uomo di 31 anni, è morto. La vittima, stando a quanto appreso da Fanpage.it, si chiamava Andrea De Stefano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio, gli agenti della polizia locale di Lonate Pozzolo e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti sono accaduti alle 10:30 lungo la strada statale Bustese. Il trentunenne, residente a Magnago (Milano), si trovava alla guida della sua moto quando avrebbe perso improvvisamente il controllo e sarebbe finito sul selciato per poi sbattere contro un furgoncino che arrivava dalla corsia opposta. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno provato a rianimarlo, ma senza successo: il 31enne è morto poco dopo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Inveruno, che hanno messo in sicurezza l'area, gli agenti della polizia stradale di Busto Arsizio e gli agenti della polizia locale di Lonate Pozzolo, che invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è chiaro se, all'origine dell'incidente, vi sia un malore o un malfunzionamento. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.