Taglia un albero nei boschi e muore, la vittima è Michele Regazzoni: aveva 23 anni

Si chiamava Michele Regazzoni il ragazzo di 23 anni che è morto sul colpo mentre stava tagliando alcuni alberi in provincia di Bergamo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

Nella giornata di oggi, martedì 28 luglio, si è verificato un incidente sul lavoro nella provincia di Bergamo. A Cantedoldo, territorio che si trova tra il comune di Averara e Mezzoldo, un ragazzo di 23 anni di nome Michele Regazzoni è morto mentre stava tagliando alcuni alberi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 7:30 del mattino. Il 23enne stava lavorando a Cantedoldo, una comunità che si trova a circa 1.400 metri di quota. Il ragazzo stava lavorando per una ditta di Santa Brigida. Si stava occupando di tagliare alcuni alberi su un versante boschivo della zona. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, è rimasto vittima di un incidente: non è chiaro se sia scivolato, se si sia tagliato con lo strumento che stava utilizzando o se sia stato travolto da un albero.

L'allarme è stato lanciato e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un elicottero decollato da Sondrio. Si è attivato anche il soccorso Alpino Valle Brembana. Purtroppo, nonostante il tentativo dei paramedici di rianimarlo, per il 23enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Per il momento non è stata diffusa la sua identità. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Una volta fatto, sarà necessario verificare se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti sul caso.