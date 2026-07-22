Operaio 27enne muore nella galleria Monte Piazzo a Colico: schiacciato dalla struttura di contenimento

Si è verificato un grave incidente sul lavoro nella galleria Monte Piazzo, sulla Statale 36, nei pressi di Colico (Lecco): un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal cedimento di una parte della struttura di contenimento.

Immagine di repertorio

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio, si è verificato un grave incidente sul lavoro nella galleria Monte Piazzo, sulla Statale 36, nel territorio comunale di Colico, in provincia di Lecco: un operaio di 27 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal cedimento di una parte di una struttura di contenimento.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno a mezzanotte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco e l'Ats Brianza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati all'interno della galleria Monte Piazzo, sulla Statale 36, nei pressi di Colico, quando – per cause ancora in fase di accertamento – l'operaio di 27 anni è rimasto schiacciato dall'improvviso cedimento di una struttura di contenimento, mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio.

I colleghi hanno lanciato l'allarme. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso l'immediato trasferimento del giovane all'ospedale di Gravedona dove, però, è deceduto poco dopo il ricovero. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute sono ancora al lavoro per svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Soprattutto se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se quindi questo incidente potesse essere evitato.