Operaio cade dal quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio: due denunciati e cantiere sospeso

Un operaio di 43enne sarebbe caduto da un’impalcatura posta al quarto piano di un hotel in ristrutturazione a Bellagio, sul lago di Como. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri che hanno denunciato due persone e sospeso l’attività.

Immagine di repertorio

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un hotel a Bellagio, sul lago di Como. Stando a quanto si apprende, un operaio di 43enne sarebbe caduto da un'impalcatura posta al quarto piano della struttura, riportando ferite e diverse traumi gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presenti i sanitari de 118, inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti inoltre i carabinieri della stazione di Pognana Lario e i vigili del fuoco di Como.

Al termine di tutti i controlli al cantiere, i militari hanno proceduto con denunciare due persone e sospendere l'attività dell'impresa edile coinvolta. La prima persona a finire nei guai sarebbe l'amministratore unico dell'impresa esecutrice, un 66enne, ritenuto responsabile di lesioni personali colpose per l'omessa protezione delle aperture sul vuoto e per aver impiegato il lavoratore infortunato con un contratto di lavoro scaduto e non rinnovato.

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La seconda persone invece sarebbe il responsabile della sicurezza del cantiere, un 63enne, accusato di violazioni della normativa antinfortunistica: mancanza di adeguate impalcature per prevenire le cadute dall'alto, viabilità di cantiere non idonea al transito contemporaneo di persone e mezzi, e allestimento di postazioni di lavoro sotto il raggio d'azione della gru senza impalcato di protezione né altre misure di sicurezza.

Infine l'impresa è stata sospesa e sono state contestate sanzioni amministrative per 6mila euro e ammende per altri 33mila euro circa.