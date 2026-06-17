Rimane schiacciato contro un pilastro durante una manovra a Binasco: morto operaio 38enne

Un 38enne dipendente di una ditta di smaltimento e trattamento di rifiuti industriali è morto in seguito a un incidente sul lavoro a Binasco (Milano). L’uomo è rimasto schiacciato contro un pilastro durante una manovra.

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Un 38enne è morto questa mattina, mercoledì 17 giugno, a Binasco (nella Città Metropolitana di Milano) a seguito di un incidente sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, sarebbe rimasto schiacciato contro un pilastro durante una manovra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e i sanitari intervenuti hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente è avvenuto poco dopo le 7 del 17 giugno in via Alessandro Manzoni a Binasco, nella zona del Parco Agricolo Sud di Milano. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso decollato da Como, insieme ai vigili del fuoco con autopompa e autogru. Il 38enne, di origine marocchina, aveva riportato lesioni gravissime e i soccorritori hanno dovuto constatare il suo decesso.

Stando a quanto emerso finora, il 38enne era dipendente della Sasom srl, una ditta specializzata nello smaltimento e trattamento di rifiuti industriali e speciali. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato contro un pilastro durante le operazioni di raccolta rifiuti in un'azienda ancora chiusa in quel momento. Un veicolo, impegnato in una manovra, lo avrebbe fatto schiantare contro uno dei pilastri che sorreggono una cancellata, con il blocco di cemento che poi gli sarebbe crollato addosso. Gli accertamenti su quanto accaduto sono ancora in corso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e agli agenti della polizia locale. Sotto shock un collega di 51 anni che si trovava con lui al momento dell'incidente.