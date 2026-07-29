Operaia travolta da una pedana in un’azienda di logistica nella Bergamasca: elitrasportata in ospedale

L’incidente si è verificato nell’azienda Italtrans di logistica con sede a Calcinate in provincia di Bergamo.

(foto di repertorio)

Questa mattina, mercoledì 29 luglio, si è verificato un incidente sul lavoro nell'azienda Italtrans di logistica con sede a Calcinate in provincia di Bergamo. Intorno alle 10.30 un’operaia è stata colpita da una pedana o da un bancale caduto dall’alto.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti due ambulanze e un'elisoccorso del 118. A causa delle ferite riportate l'operaia è stata elitrasportata in codice giallo – quello di media gravità – all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, il che ha facilitato l’intervento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats e la Polizia locale, che stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La zona è stata transennata per garantire la sicurezza e permettere un’analisi approfondita.

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Le autorità competenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire ne dettaglio quanto accaduto e valutare le cause dell’incidente, per capire se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. L’azienda, presso la quale è avvenuto l’incidente, è sotto osservazione per garantire che vengano rispettate tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare futuri incidenti.

Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei settori ad alto rischio come la logistica, dove il rispetto delle normative è fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori.