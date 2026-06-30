Schianto tra due auto nel Pavese, morto un bimbo di 5 mesi: aveva riportato un trauma cranico

L’incidente è avvenuto ieri in provincia di Pavia. Il bimbo, rimasto gravemente ferito, è morto oggi al Policlinico San Matteo di Pavia in cui era giunto in condizioni disperate.

Tragedia nel Pavese. Non c'è l'ha fatta il bimbo di 5 mesi rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 29 giugno, dopo le 18, lungo la tangenziale Casteggio-Voghera, all'altezza di Montebello della Battaglia, in Oltrepò Pavese.

Il piccolo – come si apprende – è deceduto oggi pomeriggio al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era giunto in condizioni disperate. Aveva infatti riportato un serio trauma cranico e la frattura di un femore.

Trasportato d'urgenza dagli operatori del 118, purtroppo non c'è stato più niente da fare nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici di salvargli la vita. Troppo gravi le lesioni riportate dal bambino, che si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nello scontro insieme a sua mamma, una 35enne attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto erano giunti immediatamente i soccorsi con 3 elicotteri, 3 ambulanze e due automediche del 118. Presenti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Pavia al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e mettere in sicurezza l'area.

Secondo le prime informazioni pare, che alla guida dell'auto su cui viaggiava il bimbo di trovasse il padre e che il piccolo fosse nei sedili posteriori insieme alla madre che lo stava allattando. Una delle due auto coinvolte nello schianto avrebbe invaso la corsia dell'altra. L'impatto è stato molto violento.