Scontro frontale tra auto e camion nel Pavese: morti padre e figlio sulla Bressana-Salice

Il tragico incidente è avvenuto sulla provinciale Bressana-Salice, tra Lungavilla e Castelletto di Branduzzo. Morti padre e figlio, ferito lievemente il conducente del camion.

(immagine di repertorio)

Due persone hanno perso la vita nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Bressana-Salice, nell'Oltrepò Pavese. Le vittime sono un uomo di 49 anni e il padre di 91, entrambi residenti a Bastida Pancarana, in provincia di Pavia. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un camion.

Scontro fra auto e tir, due morti

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 nel tratto rettilineo della strada che collega i comuni di Lungavilla e Castelletto di Branduzzo. Lo schianto è stato particolarmente violento e ha coinvolto complessivamente tre persone.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Per i due occupanti dell'auto, però, non c'è stato nulla da fare. Padre e figlio sono morti sul colpo a causa delle gravissime conseguenze dell'impatto. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre i corpi senza vita dalle lamiere della vettura, completamente deformata dopo lo scontro con il mezzo pesante. È rimasto invece ferito in modo lieve il conducente del camion, un uomo di 49 anni, che non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Accertamenti sulla dinamica

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici necessari a ricostruire quanto accaduto, il tratto della provinciale interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico. Spetterà ora agli agenti della polizia stradale chiarire l'esatta dinamica dello schianto e accertare le cause che hanno portato al frontale tra i due veicoli. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.