Scontro tra un’auto e un tir a Cavriana nel Mantovano, morto un ragazzo di 19 anni

Un 19enne in auto è morto dopo essersi scontrato con un tir lungo la provinciale 236, la tangenziale di Guidizzolo, nei pressi di Cavriana, nel Mantovano. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

Foto di repertorio

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita alle prime ore di oggi, lunedì 29 giugno, in un incidente stradale lungo la provinciale 236, la tangenziale di Guidizzolo, nei pressi di Cavriana, un comune in provincia di Mantova: si è scontrato con la sua auto contro un tir. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 5:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, due automediche e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un autoarticolato condotto da un uomo di 58 anni. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura, ma il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: i soccorritori sono stati costretti a dichiarare il decesso del 19enne per il quale non c'era più nulla da fare.

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Nel frattempo, il camionista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica dello scontro per accertare tutte le responsabilità del caso.