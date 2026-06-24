Bimbo di 4 anni si sporge dalla finestra e cade da 7 metri d’altezza a Casalmaggiore: è grave

Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra di casa dopo essersi sporto dal davanzale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.

Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra di casa a Casalmaggiore, da un'altezza di circa 7 metri, dopo essersi sporto dal davanzale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale in gravi condizioni.

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in uno stabile situato a Casalmaggiore, un comune in provincia di Cremona. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il bambino si sarebbe sporto dal davanzale, cadendo dalla finestra.

Una volta ricevuto l'allarme, il piccolo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma con l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso. Stando a quanto riferito, seppur in gravi condizioni, il bimbo non sarebbe in pericolo di vita. In seguito all'impatto avrebbe riportato alcune fratture.

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Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casalmaggiore che sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Verrà verificata anche l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità in capo ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, alla luce della normativa in materia di vigilanza sui minori. In particolare, verrà valutato se l'episodio sia riconducibile a un evento accidentale oppure a una possibile omissione dei doveri di custodia e controllo, tenuto conto dell'età del bambino e delle condizioni dell'abitazione, inclusa l'eventuale presenza di adeguati sistemi di sicurezza alle finestre.