Bimbo di 10 anni perde conoscenza mentre gioca nella piscina di una villa nel Mantovano: elitrasportato in ospedale

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Paralupa a Viadana, nel Mantovano.

(foto di repertorio)

Tanta paura e preoccupazione per un bimbo di 10 anni che oggi ha perso conoscenza mentre stava giocando in piscina insieme con altri quattro amichetti. Stando a quanto si apprende, il ragazzino appena si è sentito poco bene sarebbe stato subito soccorso dai genitori presenti nella villa e rianimato sul posto grazie alla presenza di un medico.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, in via Paralupa a Viadana, nel Mantovano.

Appena lanciato l'allarme si è attivata immediatamente anche la macchina dei soccorsi. Un elisoccorso del 118 ha raggiunto la villa e i sanitari a bordo hanno elitrasportato il bimbo in codice giallo – quello di media gravità – presso l’ospedale civile di Parma. Le condizioni del bimbo sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Sul posto giunti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana per tutti gli accertamenti del caso e per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ancora da chiarire le cause del malore.