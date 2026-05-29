milano
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 10 anni perde conoscenza mentre gioca nella piscina di una villa nel Mantovano: elitrasportato in ospedale

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Paralupa a Viadana, nel Mantovano.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Francesca Caporello
(foto di repertorio)
(foto di repertorio)

Tanta paura e preoccupazione per un bimbo di 10 anni che oggi ha perso conoscenza mentre stava giocando in piscina insieme con altri quattro amichetti. Stando a quanto si apprende, il ragazzino appena si è sentito poco bene sarebbe stato subito soccorso dai genitori presenti nella villa e rianimato sul posto grazie alla presenza di un medico.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio, in via Paralupa a Viadana, nel Mantovano.

Appena lanciato l'allarme si è attivata immediatamente anche la macchina dei soccorsi. Un elisoccorso del 118 ha raggiunto la villa e i sanitari a bordo hanno elitrasportato il bimbo in codice giallo – quello di media gravità – presso l’ospedale civile di Parma. Le condizioni del bimbo sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. 

Leggi anche
Ragazzino di 12 anni si tuffa in una cascata a Luzzana: recuperato in arresto cardiaco

Sul posto giunti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana per tutti gli accertamenti del caso e per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Ancora da chiarire le cause del malore.

Immagine
Gianluca Silvera accoltellato in stazione Certosa, le indagini: dallo scambio di persona alle gang sudamericane
Una residente di zona Certosa dopo l'omicidio: "Il Comune sapeva del degrado, ci ha ignorati"
Il padre del 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa: "Uno aveva il tatuaggio della MS13"
Gianluca Ibarra Silvera è stato accoltellato alla stazione Certosa da una gang di almeno 10 giovani
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views