Ragazzino di 12 anni si tuffa in una cascata a Luzzana: recuperato in arresto cardiaco

Un ragazzino di dodici anni si è tuffato in una cascata a Luzzana (Bergamo) ed è stato recuperato in arresto cardiaco.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, un ragazzino di soli dodici anni è stato recuperato in fin di vita dopo che si è tuffato in una cascata a Luzzana, un piccolo comune – conta appena novecento abitanti – della provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118.

Sono veramente poche e frammentarie le notizie relative a questa terribile vicenda. Per il momento, ciò che è noto è che il dodicenne, che avrebbe origini straniere, si trovava lì con alcuni amici. Il gruppetto, dopo aver trascorso la mattinata a scuola, si è ritrovato lì attorno alle 13. L'intenzione era quella di trascorrere un po' di tempo insieme, forse trovare un po' di quiete dalla calura di questi giorni. E forse questo, potrebbe aver spinto il dodicenne a tuffarsi nella cascata. Non è chiaro cosa sia successo, ma gli amici non lo hanno più visto riemergere e, preoccupati, hanno deciso di chiedere aiuto.

Come riportato dal giornale L'Eco di Bergamo, hanno chiamato i soccorsi che appresa la notizia si sono precipitati subito sul luogo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha infatti inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Il dodicenne è stato trovato e portato a riva: era in arresto cardiaco. I paramedici lo hanno rianimato e trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono veramente molto gravi: è in pericolo di vita. La speranza è che la situazione vada migliorando e non precipiti da un momento all'altro.