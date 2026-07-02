Bimbo di 5 anni precipita dal quarto piano nel Milanese e atterra sul balcone dei vicini

L’episodio si è verificato questa mattina in un appartamento al quarto piano di via Aldo Moro a Rescaldina, nel Milanese. Il bimbo si sarebbe sporto e sarebbe precipitato di sotto fino al balcone dei vicini.

Foto di repertorio

Paura e apprensione in provincia di Milano per un bimbo di soli cinque anni che nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, si sarebbe sporto troppo dal balcone di casa, un appartamento al quarto piano in via Aldo Moro a Rescaldina, nel Milanese, e sarebbe precipitato di sotto finendo poi sul balcone dei vicini. Stando a quanto si apprende, la caduta del bimbo sarebbe stata attutita dai fili dello stendino, posti sul balcone sottostante, che lo hanno quindi salvato.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti i sanitari del 118 inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza della Lombardia, giunti con un'ambulanza e un'automedica. In base alle prime informazioni diffuse, il bimbo avrebbe riportato ferite serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale e la prognosi al momento risulta riservata.

Considerato l'episodio, sono intervenuti anche i carabinieri di Legnano e una squadra dei vigili del fuoco di Milano. Spetta ora alle forze dell'ordine cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, risalire ai genitori del piccolo per comprendere se ci fossero loro sul posto o un altro adulto ed eventualmente accertare le responsabilità.

Per il momento, il piccolo rimane in ospedale, sotto osservazione, e maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute si potranno avere nelle prossime ore.