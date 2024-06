Si sente male in cima al campanile di Crema: il video del salvataggio in elicottero dei pompieri Nella giornata di oggi, sabato 8 giugno 2024, un uomo si è sentito male mentre si trovava sul campanile del Duomo di Crema: i vigili del fuoco lo hanno salvato con un elicottero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 8 giugno 2024, un uomo si è sentito male mentre si trovava sul campanile del Duomo di Crema, comune che si trova in provincia di Cremona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno salvato con un elicottero.

Il 59enne, intorno a mezzogiorno, era impegnato in una visita guidata quando ha avuto un malore: si trovava a sessanta metri d'altezza. Sono stati subito chiamati gli operatori sanitari. L'agenzia emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici, ma le ripide scale del campanile non potevano permettere l'accesso ai soccorritori con la barella.

È stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco, in particolare degli specialisti del Nucleo Elicotteristi del 115 a Milano, che lo hanno recuperato con un elicottero.

Il mezzo si è avvicinato alla punta del campanile: un operatore si è calato con un verricello e una barella. L'umo è stato imbragato e trasferito immediatamente in ospedale. Inizialmente le sue condizioni sembravano critiche, ma fortunatamente non è in pericolo di vita: "Fin dai primi istanti dell'emergenza il personale volontario che presidia le visite alla torre ha messo in atto le prescrizioni previste dal piano di sicurezza realizzato proprio a tutela dei visitatori", ha commentato Marcello Palmieri, presidente del consiglio d'amministrazione del Duomo di Crema.