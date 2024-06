video suggerito

Cade in un precipizio durante un’escursione, trovato con un trauma cranico: trasferito in ospedale Incidente a Plesio: un uomo è caduto in un precipizio mentre si trovava in un sentiero. È precipitato per circa trenta metri. È stato trovato con un trauma cranico e trasferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno, si è verificato un incidente durante un'escursione. Un uomo è infatti precipitato in un dirupo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto a Plesio, un comune che si trova in provincia di Como. Alle forze dell'ordine è stata segnalata la scomparsa di un uomo che sarebbe uscito da casa per un'escursione lungo il sentiero cappella San Domenico. Intorno alle 12.42 gli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno trovato in fondo a un precipizio. Dovrebbe essere precipitato per circa trenta metri.

I medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Lecco: lo hanno trovato con un trauma cranico. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita: al momento non è stata resa nota nemmeno la sua età. Per consentire le operazioni di recupero sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino e i vigili del fuoco: lo hanno trasferito in ospedale con un elicottero. Presenti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.