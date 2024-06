video suggerito

Schiacciato da un albero che stava tagliando: grave un ragazzo di 23 anni nella Bergamasca Un ragazzo di 23 anni è in gravi condizioni: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale in seguito a un infortunio sul lavoro. Sembra che sia stato schiacciato da un albero che stava tagliando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Nel comune di Valgoglio, una zona montana in provincia di Bergamo, un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro. È successo questa mattina, martedì 18 giugno, poco prima delle ore 10 (precisamente alle 9:43). Il giovane si trovava in una zona boschiva definita "impervia e difficile da raggiungere" dai soccorritori. Sembra che si trovasse in una zona di alpeggio, vicino a una Centrale elettrica dell'Enel.

Il 23enne sarebbe rimasto schiacciato da un tronco durante le operazioni di potatura di una pianta in quota. Con molte probabilità, si tratta di un boscaiolo. Sembrerebbe, quindi, un infortunio sul lavoro in un contesto agricolo. Il ragazzo, il cui nome non è ancora noto, ha riportato un trauma cranico. La chiamata di emergenza è arrivata ai soccorritori che sono intervenuti subito. Le sue condizioni sembrano molto gravi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), le unità del Soccorso Alpino di Valbondione, l'eliambulanza e i Vigili del fuoco che hanno aiutato la vittima e provveduto al suo trasferimento. Infatti, il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sono intervenuti anche i carabinieri della nucleo di Clusone. Il loro compito è quello di procedere con i rilievi, utili per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Tutto è ancora da accertare.