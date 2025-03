video suggerito

Precipita nel vuoto per 60 metri mentre passeggia lungo un sentiero a Canzo: morto escursionista di 62 anni Si chiamava Guido Valli l'escursionista di 62 anni morto oggi domenica 30 marzo ai Corni di Canzo (Como) dopo essere precipitato da una altezza di circa 60 metri. Stava camminando lungo un sentiero in quota.

Si chiamava Guido Valli l'escursionista di 62 anni che ha perso la vita intorno alle 12.30 di oggi, domenica 30 marzo, ai Corni di Canzo, nel cuore del Triangolo Lariano (Como) dopo essere precipitato da una altezza di circa 60 metri mentre camminava da solo lungo un sentiero in quota.

In suo soccorso si sono attivati i tecnici dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano, ma per l'escursionista non c'è stato nulla da fare: l'uomo, residente a Milano in zona Niguarda, è morto sul colpo. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso del 118.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Di quanto accaduto sono stati informati anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Como, che valuterà se disporre accertamenti. Non è escluso, al momento, che la caduta possa essere stata conseguenza di un malore improvviso.