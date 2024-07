video suggerito

Escursionista precipita da una cascata: morto sul colpo Un turista austriaco di 38 anni è morto precipitando da una cascata a Tignale (Brescia) mentre faceva canyoning. Si tratta della nona vittima in un anno.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 15 luglio, una persona è precipitata da una cascata a Tignale, comune che si trova in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine, il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'escursionista non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La vittima è un turista austriaco di 38 anni, che è precipitato nella gola di un torrente mentre stava facendo canyoning. È stato subito lanciato l'allarme. I soccorritori del soccorso alpino sono intervenuti immediatamente per recuperarlo. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno inviato sul posto un elicottero. Presenti anche i vigili del fuoco.

I carabinieri del compagnia di Salò hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire come sia potuto cadere. Il 38enne è la nona vittima dall'inizio dell'anno. L'ultima persona a morire è stato un 67enne che è caduto il 4 luglio sopra il lago d'Aviola in Valcamonica.