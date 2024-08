video suggerito

Perde la presa e precipita per 80 metri durante un’escursione: morto Tragedia durante un’escursione: un uomo è precipitato da una 80ina di metri durante una gita sulle montagne bresciane. La guardia di finanza sta ancora cercando di recuperare il corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia in montagna. Nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto, un uomo è precipitato durante un'escursione avvenuta in provincia di Brescia. Stando a quanto riportato fino a questo momento, la vittima si trovava in compagnia di altre persone quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e le forze dell'ordine.

L'uomo stava svolgendo un'escursione sulle montagne bresciane. A un certo punto, nella zona del bivacco Cai Macherio, avrebbe perso la presa e sarebbe precipitato per circa ottanta metri da un'altitudine di oltre duemila metri in una zona impervia che si trova nel territorio del comune di Cimbergo in Vallecamonica. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

Il soccorso alpino della Guardia di Finanza, intervenuto con un elicottero, sta avendo molte difficoltà a recuperare la salma: una volta recuperata, i medici potranno ufficialmente dichiarare il decesso e consegnarla ai familiari che sono stati intanto allertati dalle forze dell'ordine.

Per il momento non si sa ancora nulla sulla sua identità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti su quanto accaduto: un aiuto lo stanno sicuramente fornendo le persone che si trovavano con lui al momento dell'incidente.