Bimbo di quattro anni si sente male: l'elicottero non riesce ad atterrare per il maltempo Un bambino di quattro anni, in provincia di Lodi, ha avuto un malore mentre era in casa con i genitori. Sono stati chiamati i soccorsi del 118: l'elicottero però non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio, un bambino di quattro anni ha avuto un malore mentre si trovava in casa sua a Santo Stefano Lodigiano, comune che si trova in provincia di Lodi. Sul posto, come riportato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero. Quest'ultimo però, a causa del maltempo che ha interessato la Lombardia, non è riuscito ad atterrare.

Il piccolo ha avuto un malore mentre si trovava in casa con i genitori. Sono stati subito chiamati gli operatori sanitari. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) li ha inviati sul posto. Il bambino, che si trovava in gravi condizioni, è stato intubato: un elicottero avrebbe dovuto trasferirlo in brevissimo tempo in ospedale, ma a causa dell'ennesima bomba d'acqua non c'è riuscito.

Per cercare di aiutare l'elicottero ad atterrare, sono intervenuti diversi cittadini. Il parroco, per esempio, è corso ad aprire immediatamente il campo da calcio dell'oratorio. Nonostante i tentativi, l'elicottero non ha potuto realizzare la sua missione. È stato trasferito all'ospedale San Matteo di Pavia con un'ambulanza. Al momento non ci sono notizie circa le sue condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita o se sia migliorato. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli sull'accaduto.