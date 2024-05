video suggerito

Bimbo di 7 mesi muore in culla, una settimana fa l’intervento alle adenoidi: accertamenti in corso Ad Abbiategrasso (Milano) un bimbo di 7 mesi è morto all’improvviso in culla: appena una settimana fa era stato operato alle adenoidi. Accertamenti in corso per capire se ci sia una correlazione fra l’intervento chirurgico e il decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

406 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella mattinata di ieri, lunedì 6 maggio, un bambino di appena sette mesi è morto all'improvviso mentre era adagiato nella sua culletta, nella casa dei genitori ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. I familiari hanno immediatamente chiamato soccorso, ma a nulla è servito l'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica e neanche il trasferimento d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale Fornaroli di Magenta. Desta sgomento che il piccolo fosse stato sottoposto a un intervento chirurgico appena una settimana prima del tragico incidente. Per questo sono in corso accertamenti clinici e non si esclude che venga disposta l'autopsia.

Erano circa le 10,30 di ieri quando è arrivata al 118 la richiesta di soccorso in via Omboni ad Abbiategrasso: un bimbo di soli sette mesi ha avuto un malore improvviso mentre riposava. A chiedere aiuto gli stessi familiari del piccolo. L'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza della Ata di Zelo e poi u'automedica da Vigevano. Arrivati nell'appartamento, i medici si sono resi subito conto che c'era poco da fare ma hanno ugualmente voluto provarle tutte.

Così è stato fatto alzare l'elisoccorso, che ha trasferito il piccolo al punto soccorso più vicino, presso l'ospedale Fornaroli di Magenta, sempre in provincia di Milano. Anche qui i sanitari hanno provato di tutto per salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare e, dopo poco, non hanno potuto fare altro che comunicare ai genitori il decesso.

In quello stesso ospedale, però, appena una settimana prima dell'improvviso malore, il piccolo era stato operato per un problema alle adenoidi. Ed è proprio questo a suscitare dubbi e preoccupazioni: può c'entrare qualcosa quell'intervento chirurgico con la morte improvvisa?

Saranno gli accertamenti clinici del medico legale ad accertare se possa esserci una correlazione fra l'intervento alle adenoidi e la morte del neonato. Non si esclude neanche che il corpino del bimbo possa essere sottoposto a esame autoptico.